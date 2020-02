USA Trumps Wahlkampfteam verklagt „New York Times“

Das Wahlkampfteam von US-Präsident Donald Trump wirft der „New York Times“ (NYT) Verleumdung vor und klagt auf Schadenersatz. In der am Mittwoch bei einem Gericht in New York eingereichten Klageschrift heißt es, die Zeitung habe „wissentlich falsche und verleumderische Aussagen“ veröffentlicht. Die Höhe des geforderten Schadensersatzes ist nicht beziffert. Die „New York Times“ wies die Vorwürfe zurück.