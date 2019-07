USA: TV-Debatte der Demokraten: Streit um Krankenversicherung

Während sich einer Großteil der verbalen Angriffe um die Krankenversicherung und die Ideen des linken Flügels drehte, waren sich die Bewerber in der zweiten Stunde einig in ihrem Ärger darüber, dass Präsident Donald Trump das Thema der Zugehörigkeit zu ethnischen Gruppen als zentral in seinem Wahlkampf für die Wiederwahl machte. Trump nutze Rassismus, sagte Sanders. Andere meinten, die Rhetorik des Präsidenten lasse Erinnerungen an die dunkelsten Kapitel der Geschichte des Landes, wie die Sklaverei, wiederaufleben.