USA und China Trump unterzeichnet Hongkong-Gesetze – China droht mit Konsequenzen

Umgehend protestierte China gegen die „unverhohlene Einmischung in innere Angelegenheiten“ und drohte mit Gegenmaßnahmen. Die USA unterstützten „gewalttätige Kriminelle, die unschuldige Menschen geschlagen und in Brand gesetzt“ haben, sagte ein Außenamtssprecher am Donnerstag in Peking. Er sprach von „bösen Absichten“ und einem „Komplott der USA“. „Wir raten den USA, nicht willkürlich zu handeln, ansonsten wird China entschieden Gegenmaßnahmen ergreifen.“ Das Außenministerium in Peking teilte kurz darauf mit, Vize-Außenminister Le Yucheng habe US-Botschafter Terry Brandstad einbestellt, um eine sofortiges Ende einer solchen Politik und einer weiteren Beschädigung der bilateralen Beziehungen zu fordern.