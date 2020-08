Der Fall TikTok zeigt bisher am deutlichsten, dass diese Abschottungsstrategie zwar lange funktioniert hat, nun aber an ihre Grenzen stößt. Wo immer eine chinesische Tech-Firma versucht, im Westen neue Märkte zu erschließen, stößt sie auf Widerstand, weil die Angst groß ist, dass die chinesische Regierung und die Kommunistische Partei Einfluss üben wollen. In China mag es eine Stärke sein, jemanden in der Partei zu kennen, der noch wichtigere Leute kennt. Im Westen wird es als Pakt mit dem Teufel gesehen.



Reflexion und Selbstkritik sind vor diesem Hintergrund in China kaum erkennbar. Stattdessen versucht Peking, die eigene Wirtschaft so gut es geht auf die bereits einsetzende Entkopplung der beiden größten Volkswirtschaften vorzubereiten. Am deutlichsten zeichnet sich die Dynamik im High-Tech-Sektor ab, in den seit der Zuspitzung des Konfliktes mit den USA noch mehr Geld gesteckt wird als zuvor.