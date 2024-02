USA und Deutschland Was das Weiße Haus wirklich über Scholz denkt

Die Warnung der Amerikaner viel eindringlich aus. Bald, vielleicht schon im Januar, würde Präsident Wladimir Putin eine Invasion befehlen. Sie legten Geheimdiensterkenntnisse vor, um ihre Schlüsse zu untermauern. Die Reaktion der Europäer fiel uneinheitlich aus. Während Macron fragte, ob es noch Wege gebe, Putin von seinen Plänen abzubringen, zweifelten die Deutschen die Prämisse der Präsentation an. „Merkel und Scholz waren skeptisch, ob Russland es wirklich tun würde. „Vor allem Merkel“, schreibt der Journalist Alex Ward in seinem jüngst erschienenen Buch „The Internationalists“ über die Außenpolitik von Joe Biden. Demnach wiegelte die Kanzlerin ab. Putin drohe nur, um zu sehen, ob er etwas bekommen könne. Russlands Präsident sei „nicht verrückt“. Scholz, so schreibt Ward, schloss sich Merkels Worten an. Am 24. Februar 2022 rollten die Panzer.