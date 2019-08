USA und EU einigen sich Rindfleisch-Deal Herzhaftes Lachen, magere Bedeutung

Am Ende der Veranstaltung kehrte US-Präsident Donald Trump noch einmal kurz ans Podium im Roosevelt Room des Weißen Hauses zurück. Seine Administration und die EU arbeiteten derzeit an einem „25-Prozent-Zoll auf alle Mercedes-Benz und BMWs, die in unsere Nation kommen“, so der selbsternannte „Tariff Man“ vor dem neuen EU-Botschafter in Washington, Stavros Lambrinidis, und dem US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer. Dann löste er auf. „Nur ein Scherz“, sagt Trump, bevor sein Publikum in Gelächter ausbrach.