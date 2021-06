USA und Großbritannien Die Neuauflage eines historischen Pakts?

Großbritannien und die USA wollen ihre enge Beziehung mit der Neuauflage eines historischen Pakts untermauern. Der britische Premierminister Boris Johnson und US-Präsident Joe Biden werden bei ihrem Treffen an diesem Donnerstag eine neue Atlantik-Charta vereinbaren und dabei mehrere Bereiche festlegen, in denen sie „zum Wohle der Menschheit zusammenarbeiten“, wie die Regierung in London am späten Mittwochabend mitteilte.