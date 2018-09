USA und Kanada Noch drei große Streitpunkte bei Nafta-Verhandlungen

Washington, OttawaBei den Verhandlungen zwischen den USA und Kanada über eine Neuauflage des Nafta-Handelsabkommens müssen einem US-Insider zufolge noch drei große Streitpunkte überwunden werden. „Es hängt nur noch an drei Fragen“, sagte am Donnerstag die mit den Gesprächen in Washington vertraute Person. Diese seien der Mechanismus zur Konfliktlösung, die kanadischen Regeln zum Schutz der heimischen Medien vor Übernahmen durch US-Konzerne und die Milchwirtschaft.