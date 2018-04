USA und Nordkorea: Trump schlägt Treffen mit Kim Jong Un in entmilitarisierter Zone vor

Auf dem historischen Korea-Gipfel hatten die beiden koreanischen Staaten beschlossen, wieder aufeinander zuzugehen. So kündigte Südkorea an, ab Dienstag die Propaganda-Lautsprecher an der Grenze abzubauen. Der Norden erklärte, er wolle ab dem kommenden Samstag die Uhrzeit um 30 Minuten nach vorn verschieben, um wieder in einer Zeitzone mit Südkorea zu liegen. Außerdem will Nordkorea eine Atomtestanlage schließen.