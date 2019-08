USA und Russland Trump telefoniert mit Putin – Kreml sieht positive Signale

01. August 2019 , aktualisiert 01. August 2019, 05:22 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

In dem Telefonat bot der US-Präsident seinem russischen Amtskollegen Hilfe bei der Bekämpfung der Waldbrände in Sibirien an. Zudem ging es um bilaterale Handelsfragen.