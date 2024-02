USA: Untersuchung zu Dokumenten-Affäre um Biden abgeschlossen

Eine Untersuchung zum Umgang von US-Präsident Joe Biden mit streng vertraulichen Dokumenten ist nach den Worten von Justizminister Merrick Garland zum Abschluss gekommen. Ein Bericht von Sonderermittler Robert Hur werde zeitnah dem Kongress und der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, schrieb Garland in einem Brief an die Abgeordneten am Mittwoch.