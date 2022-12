USA: Untersuchungsausschuss nimmt Vorladung für Trump zurück

Der Ausschuss gab in seinem Abschlussbericht von vergangener Woche an, dass Trump an einer Verschwörung beteiligt gewesen sei, um die Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Zudem habe er nichts gegen die Gewalt im Kapitolgebäude unternommen. Der Ausschuss empfahl, dass das US-Justizministerium gegen Trump unter anderem wegen Beihilfe zum Aufstand ermittelt.