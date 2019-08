USA: Urheber von Paketbombenserie zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt

New York Der wegen Rohrbombenpaketen an prominente Demokraten und den Fernsehsender CNN angeklagte US-Bürger Cesar S. ist zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. US-Bezirksrichter Jed Rakoff legte das Strafmaß am Montag fest, nachdem sich S. schuldig bekannt hatte, vor den Zwischenwahlen im Herbst vergangenen Jahres 16 Rohrbomben verschickt zu haben, unter anderem an den früheren Präsidenten Barack Obama, dessen Vizepräsidenten Joe Biden, Ex-Außenministerin Hillary Clinton, den Schauspieler Robert De Niro und mehrere Kongressmitglieder.