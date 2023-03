USA: US-Geheimdienste können Urheber des „Havanna-Syndroms“ nicht finden

Die Bezeichnung „Havanna-Syndrom“ geht zurück auf eine Reihe von gemeldeten Hirnverletzungen im Jahr 2016 in der US-Botschaft in Kuba. Ähnliche Vorfälle wurden von Diplomaten, Geheimdienstmitarbeitern und Militärangehörigen in der Region Washington und an weltweiten Standorten gemeldet.