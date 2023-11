USA: US-Industrie mit überraschend deutlichem Auftragsminus

Außerdem hatte der Inflationsdruck in den USA im Oktober spürbar nachgelassen. Die Teuerungsrate sank auf 3,2 von 3,7 Prozent im September. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) will die Teuerungsrate auf die Zielmarke von zwei Prozent drücken und hielt nach einer Erhöhungsserie die Zinsen zuletzt auf zwei Sitzungen in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent stabil.