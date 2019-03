USA: US-Ökonom und Präsidentenberater Alan Krueger gestorben

Obama würdigte in einem Kondolenzschreiben Kruegers Mitarbeit bei der Wiederbelebung der US-Wirtschaft nach der schweren Finanzkrise 2008. „Er hat die ersten beiden Jahre in meiner Regierung geholfen, unsere Antwort auf die schlimmste Finanzkrise seit 80 Jahren zu steuern und erfolgreich das Chaos zu verhindern, in eine zweite Große Depression zu schlittern“, schrieb Obama. „Er hat uns geholfen, zu Wirtschaftswachstum und nachhaltiger Schaffung von Arbeitsplätzen zurückzukehren, das (Staats-) Defizit verantwortlich zu verringern und die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass Löhne wieder steigen.“