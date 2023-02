Mit Blick auf die Gefahr politisch motivierter Gewalt erinnerte Biden an den tätlichen Angriff auf den Ehemann der Spitzenpolitikerin Nancy Pelosi. „Eine solch abscheuliche Tat hätte niemals geschehen dürfen”, so der US-Präsident. Der Täter habe dieselbe Sprache genutzt wie die Menschen, die am 6. Januar 2021 den Kongress gestürmt hätten. „Wir dürfen Hass und Extremismus in jeder Form keinen sicheren Hafen bieten”, so Biden.