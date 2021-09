USA: US-Repräsentantenhaus setzt Schuldenobergrenze aus

Das US-Repräsentantenhaus hat die Verschuldungsgrenze ausgesetzt und Mittel für die Regierung, Katastrophenschutz und Flüchtlingshilfe freigegeben. Bei dem Votum am Dienstagabend (Ortszeit) wurden die oppositionellen Republikaner überstimmt, kündigten aber Widerstand im Senat an, wo sie aufgrund der Verfahrensregeln eine Sperrminorität haben. Sollten die Mittel nicht freigegeben werden, stünde die Regierung zum Ende des Haushaltsjahres am Donnerstag kommender Woche ohne Haushaltsgelder da.