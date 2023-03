USA US-Republikaner McConnell arbeitet nach Sturz von zu Hause

26. März 2023 | Quelle: dpa

Mitch McConnell erlitt eine Gehirnerschütterung. Bild: Bild: dpa

Der republikanische Minderheitsführer im US-Senat, Mitch McConnell, ist nach seiner bei einem Sturz erlittenen Gehirnerschütterung aus einer stationären Physiotherapie-Einrichtung entlassen worden. Er sei froh, wieder zu Hause zu sein, erklärte der 81-Jährige am Samstag. Der Republikaner war Anfang des Monats in einem Hotel in der Hauptstadt Washington gestürzt und anschließend im Krankenhaus behandelt worden. Er werde nun die kommenden Tage von zu Hause arbeiten, sagte der Politikveteran.