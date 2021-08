USA: US-Senat steuert auf Verabschiedung des Infranstrukturpakets zu

Die USA sind der Verabschiedung eines überparteilichen Infrastrukturprogramms in Höhe von rund 1 Billion Dollar wieder einen Schritt näher gekommen. Der US-Senat segnete am Sonntag mit 69 zu 28 Stimmen die Details der billionenschweren Investition in Straßen und Brücken ab. Den Regelungen waren wochenlange Verhandlungen zwischen Republikanern und Demokraten vorausgegangen.