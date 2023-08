Bisher haben ihm die Ermittlungen in parteiinternen Umfragen nicht geschadet. Trump führte seinen großen Vorsprung als Grund dafür an, nicht an der TV-Debatte in Milwaukee teilzunehmen. Wer Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden will, muss sich zunächst in Vorwahlen in den einzelnen Bundesstaaten durchsetzen. Bei den Republikanern werden als Erstes die Wähler in Iowa am 15. Januar über ihren bevorzugten Bewerber entscheiden. Am 5. November 2024 wird dann ein neuer US-Präsident gewählt. Für die Demokraten will Amtsinhaber Biden erneut antreten.