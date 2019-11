USA: Verbindungsnachweise sollen Belästigungsvorwürfe gegen Trump stützen

Zervos, eine Gastronomin aus Kalifornien, war 2006 Teilnehmerin der von Trump produzierten Reality-TV-Show „The Apprentice“. Sie sagte, sie habe ihn später kontaktiert, um ihre Karriere anzutreiben. Ihr zufolge machte Trump im Dezember 2007 zwei ungewollte Annäherungsversuche, einen in seinem Büro im Trump Tower in New York und einen später im Beverly Hills Hotel in Kalifornien.