USA: Vorstoß für Amtsenthebungsverfahren gegen Trump gescheitert

WashingtonDas US-Repräsentantenhaus hat die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump mit einer klaren Mehrheit abgelehnt. 332 Abgeordnete stimmten am Mittwoch gegen diesen Schritt, 95 dafür. Eine Mehrheit der in der Kammer dominierenden Demokraten hatte gemeinsam mit allen republikanischen Abgeordneten mit Nein votiert. Trump machte sich über das Ergebnis lustig. Die Bemühungen um seine Entfernung aus dem Amt seien das „lächerlichste Projekt, in das ich je verwickelt gewesen bin“, sagte er nach seiner Ankunft in Greenville in North Carolina, wo er ein Wahlkampfevent abhalten wollte. Die Demokraten sollten „zurück an die Arbeit gehen“.