USA: Warum Trump Tausende Soldaten an die Grenze zu Mexiko schicken will

Zwar stieg die Zahl der Festnahmen zwischen Mexiko und den USA in den vergangenen Wochen jahreszeitbedingt wieder leicht an, insgesamt ist die illegale Einwanderung in die Vereinigten Staaten jedoch rückläufig. Im Haushaltsjahr 2000 wurden an der Grenze noch 1,6 Millionen Menschen festgenommen. 2017 waren es noch 304.000.