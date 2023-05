USA Weg mit dem Schuldendeckel!

Deshalb wird jetzt hektisch nach einer Lösung gesucht. In der kommenden Woche wird Biden die Führung der Parteien in den Kongresskammern im Weißen Haus empfangen, um einen Zahlungsausfall noch abzuwenden. Die Zeit drängt. Am 1. Juni könnte der Administration bereits das Geld ausgehen, warnt Finanzministerin Janet Yellen. Doch wie eine Lösung aussehen soll, ist derzeit nicht abzusehen. Die Republikaner im Repräsentantenhaus haben zuletzt eine Erhöhung der Schuldengrenze bei gleichzeitig tiefen Einschnitten in den Haushalt verabschiedet – eine Vorlage, die weder im Senat noch im Weißen Haus eine Chance hat. Biden wiederum besteht auf eine Erhöhung des Kreditlimits ohne Auflagen. Das kann ihm Kevin McCarthy, der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, nicht anbieten, wenn er seinen Job behalten will. Damit sind die Gespräche für den Moment blockiert.