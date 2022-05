USA: Weißes Haus lockert Beschränkungen gegen Kuba

Die US-Regierung will Beschränkungen gegen Kuba lockern. Charter- und Linienflüge sollen künftig nicht nur die Hauptstadt Havanna, sondern auch andere Orte im Inselstaat ansteuern dürfen, teilte das Außenministerium in Washington am Montag mit. Auch die eine Vorgabe aus der Ära von Expräsident Donald Trump werde aufgehoben, die Überweisungen kubanischer Migranten in die Heimat begrenzte. Die Regel, wonach eine Person 1000 Dollar pro Quartal transferieren darf, werde gestrichen. Die US-Regierung lasse künftig Überweisungen an Kubaner zu, die nicht zur Familie des Absenders gehörten. So wolle man unabhängigen kubanischen Unternehmern unter die Arme greifen.