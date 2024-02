USA Wie alternativlos ist Joe Biden wirklich?

Doch trotz dieser Sorgen dürfte Biden die Präsidentschaftskandidatur seiner Partei nicht mehr zu nehmen sein. Das hat strukturelle, aber auch taktische Gründe. Der wichtigste: Donald Trump. Kein Demokrat mit größeren Ambitionen will den Präsidenten angreifen und so womöglich für die Auseinandersetzung mit dem Ex-Staatsoberhaupt schwächen. Zumal ein solcher Anlauf rein logistisch kaum durchzuführen wäre. Der Vorwahlprozess läuft bereits, die Fristen, um in wichtigen Primary-Staaten auf den Wahlzettel zu kommen und so Delegierte für den Parteitag zu sammeln, die formal über die Nominierung entscheiden, liegen in vielen Fällen bereits in der Vergangenheit.