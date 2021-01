USA: Wie gefährlich ist die amerikanische Schuldenbombe?

186 Jahre später gehen die USA einen gänzlich anderen Weg. Das Land ist in absoluten Zahlen der globale Schulden-Spitzenreiter und steht mit mittlerweile über 27 Billionen Dollar in der Kreide. Doch angesichts der weiter wütenden Coronapandemie will der neue Präsident Joe Biden klotzen statt kleckern und hat ein weiteres Ausgabenprogramm von 1,9 Billionen Dollar angekündigt. Unter anderem soll jeder US-Bürger einen Scheck in Höhe von 1400 Dollar erhalten; für den Kauf von in den USA hergestellten Waren durch die öffentliche Hand und die Förderung von Forschung und Entwicklung sind 700 Milliarden Dollar vorgesehen.