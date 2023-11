USA: Zahl der Erstanträge auf US-Arbeitslosenhilfe sinkt überraschend stark

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bekämpft die Inflation mit einer straffen Geldpolitik. Sie will zugleich den heiß gelaufenen Arbeitsmarkt abkühlen, ohne jedoch den Konjunkturmotor abzuwürgen. Nach teils kräftigen Zinserhöhungen pausierte die Fed zuletzt zweimal in Folge und beließ den geldpolitischen Schlüsselsatz in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Die Währungshüter schließen eine weitere Erhöhung zwar nicht aus, an den Terminmärkten ist angesichts der abflauenden Inflation allerdings bereits eine Zinssenkung für Juni komplett eingepreist.