USA: „Zeit läuft davon“ – Yellen redet Kongress wegen Schuldenobergrenze ins Gewissen

Im festgefahrenen Streit um die Anhebung der Schuldenobergrenze läuft den USA laut Finanzministerin Janet Yellen die Zeit davon. „Jeden Tag, an dem der Kongress nicht handelt, entstehen mehr wirtschaftliche Kosten, die die US-Konjunktur bremsen könnten“, warnte die frühere Notenbankchefin am Dienstag laut Redemanuskript vor Bankvertretern in Washington.