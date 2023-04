USA Zivilprozess wegen Vergewaltigungsvorwurf ohne Trump

26. April 2023 | Quelle: dpa

US-Autorin Jean Carroll (M) kommt zum Bundesgericht in Manhattan. Bild: Bild: dpa

Ein Zivilprozess wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs gegen Donald Trump hat in Abwesenheit des früheren US-Präsidenten begonnen. Zum Auftakt des Verfahrens gestern war der Republikaner wie erwartet nicht nach New York gereist. Nachdem am ersten Sitzungstag zunächst die zwölf Geschworenen gewählt wurden, begannen übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Eröffnungsplädoyers in dem Fall.