Valdis Dombrovskis: EU-Kommissionsvize sieht in Italien Risikofaktor durch hohe Staatsverschuldung

In Italien verhandeln die populistische 5-Sterne-Bewegung und die rechtsextreme Lega über eine Koalition. Ein Entwurf für ein gemeinsames Regierungsprogramm stehe, sagte ein Lega-Vertreter. Viele Investoren sind jedoch in Sorge, weil die potenziellen Partner Steuersenkungen und höhere Sozialausgaben in Milliardenhöhe versprochen haben. Die Renditen der italienischen Staatsanleihen näherten sich ihrem Drei-Monats-Hoch.