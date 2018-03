Vanessa Trump: Trumps Schwiegertochter öffnet Brief mit unbekannter Substanz

New YorkDie Schwiegertochter von US-Präsident Donald Trump, Vanessa Trump, hat einen Brief mit einer unbekannten Substanz geöffnet und ist daraufhin vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Brief war laut Polizeiangaben an ihren Ehemann adressiert, Donald Trump Jr., und wurde an eine Wohnung im New Yorker Stadtteil Manhattan geschickt. Die Substanz sei aber offenbar harmlos.