 Venezuela: Chávez-Staue brennt bei Protesten in Caracas

Am Vorabend der Proteste wurde eine Statue des ehemaligen sozialistischen Präsidenten Hugo Chávez niedergebrannt. Videos, die am Dienstagabend (Ortszeit) in sozialen Netzwerken kursierten, zeigten die brennende Statue in der Stadt San Félix und Bewohner, die auf Töpfe und Pfannen schlugen.