Venezuela Guaidó schwört Venezolaner auf Massenprotest gegen Maduro ein

04. März 2019 , aktualisiert 04. März 2019, 07:04 Uhr | Quelle: Handelsblatt Online

Venezuelas Interimspräsident will den Druck auf den sozialistischen Staatschef erhöhen – und an diesem Montag in sein Heimatland zurückkehren.