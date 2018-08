Venezuela im Wirtschafts-Chaos: Währungsreform ist nur ein Ablenkmanöver

Die meisten Ökonomen bezweifeln, dass Venezuelas Regierung mit der Währungsreform ein Befreiungsschlag gelingen könnte. „Die Idee, den Bolivar an eine Ankerwährung wie den Petro zu binden, ist nicht schlecht“, urteilt etwa Asdrúbal Oliveros vom Wirtschaftsinstitut Ecoanalítica in Caracas. „Doch für mehr Stabilität bei den Wechselkursen müsste die Regierung Haushaltsdisziplin zeigen und Devisen haben, um den Wechselkurs zu stützen. Über beides verfügt sie nicht.“

Das Budgetdefizit ist der Grund, warum die Regierung ständig neues Geld drucken muss: Rund 20 Prozent der Wirtschaftsleistung BIP beträgt das Loch im Haushalt. Die Ölexporte – die einzige Devisen- und Einnahmequelle – Venezuelas sind rasant geschrumpft. Alleine seit Anfang des Jahres verkauft Venezuela nur noch nur noch rund 1,3 Millionen Fass am Tag auf. Im Januar waren es noch 1,6 Millionen, vor Jahren mal fast drei Millionen Barrel am Tag. Um die sinkenden Einnahmen zu kompensieren, will die Regierung jetzt die Mehrwertsteuer von 12 auf 16 Prozent erhöhen. Gleichzeitig sollen ab dem 1. September die Benzinpreise angehoben werden, auf internationales Niveau, wie Präsident Nicolás Maduro ankündigte.