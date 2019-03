Venezuela: Maduro bildet nach Stromausfall internationale Kommission

Aus Protest gegen die Stromausfälle waren am Dienstag in Venezuela Tausende Menschen auf die Straße gegangen. Maduro erklärte dagegen in seiner Ansprache den „Sieg in der Strom-Schlacht“. „Nun gilt es, diesen Sieg in dem elektrischen Krieg zu konsolidieren, um das Stromnetz in ein sicheres, robustes, beständiges und unverwundbares System zu verwandeln“, sagte er.