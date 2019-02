 Venezuela: Maduro verbietet Einreise von spanischen EU-Politikern

In einem via Twitter veröffentlichten Video erklärte González Pons: „In diesem Augenblick werden wir aus Venezuela ausgewiesen. Sie haben unsere Pässe einbehalten.“ Den Grund habe man nicht erfahren. „Die einzige Erklärung war, dass (Präsident Nicolás) Maduro uns hier nicht haben möchte.“ Am Vormittag landete die Gruppe wieder in Madrid.