Venezuela: Trump reagiert mit neuen Sanktionen auf Maduros Wahlsieg

Damit reagierte Washington am Montag auf die umstrittene Wiederwahl von Venezuelas Präsident Nicolás Maduro. Die neuen Sanktionen sollen bestehende US-Maßnahmen ergänzen. Der Regierung in Caracas sollten weitere Möglichkeiten verbaut werden, an frisches Geld zu kommen, erklärten Vertreter der US-Regierung.