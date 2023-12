Venezuela und Guyana Noch ein Konfliktherd für die USA – und dazu noch vor der Haustür?

von Alexander Busch 09. Dezember 2023

Nicolás Maduro Bild: REUTERS Bild:

Das Regime in Venezuela will das Nachbarland Guyana teilannektieren. Präsident Nicolás Maduro will die USA provozieren. Das macht das Ganze explosiv: In der Karibik droht ein Regionalkonflikt zu eskalieren.