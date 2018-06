Venezuela: Wechsel an Venezuelas Staatsspitze – Regierungstreuer Cabello wird Parlamentschef

CaracasDie Verfassungsgebende Versammlung in Venezuela hat den regierungstreuen Funktionär Diosdado Cabello zum neuen Vorsitzenden gewählt. „Ihr könnt auf diesen Soldaten zählen, ich werde nicht einen Moment ruhen“, sagte er nach seiner Wahl am Dienstag. „Ich werde bis zu meinem letzten Tag treu zur Revolution stehen, das schwöre ich euch.“ Cabello löste an der Spitze der Verfassungsgebenden Versammlung Delcy Rodríguez ab, die von Staatschef Nicolás Maduro zur Vizepräsidentin berufen worden war.