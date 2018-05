Vera Jourová: EU-Kommissarin kritisiert Whistleblower-Schutz als unzureichend

BrüsselVor ihrem Berlin-Besuch hat EU-Justizkommissarin Vera Jourová Kritik an den deutschen Regeln zum Umgang mit Whistleblowern geübt. Der Schutz für Hinweisgeber von Rechtsverstößen in Unternehmen oder öffentlichen Institutionen sei in Deutschland sehr begrenzt, sagte Jourová vor einem Treffen mit Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) am Montag der Deutschen Presse-Agentur.