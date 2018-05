Verdacht auf Kartellabsprachen: EU-Kommission lässt mehrere Betriebe von Verpackungsherstellern durchsuchen

Das Bundeskartellamt hatte 2015 ein Ermittlungsverfahren gegen Hersteller unter anderem wegen des Verdachts auf Preisabsprachen eingeleitet und den Fall vergangene Woche an die Experten in Brüssel weitergeleitet. „Kartellabsprachen stellen schwerwiegende Verstöße gegen nationales und europäisches Kartellrecht dar und können nicht toleriert werden“, hatte Kartellamts-Präsident Andreas Mundt gesagt. „Im vorliegenden Fall gibt es konkrete Hinweise auf Kartellrechtsverstöße in mehreren EU-Mitgliedstaaten.“ Seine Behörde habe daher von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, das Verfahren an die EU-Kommission weiterzuleiten.