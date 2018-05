Der Weg zur Vereidigung ist für Wladimir Putin immer lang und einsam. Im prächtigen Großen Kremlpalast in Moskau öffnen Soldaten in Paradeuniform ihm die großen Türen. Er durchquert allein Saal um Saal. Er geht vorbei an seinen versammelten Getreuen, um nicht zu sagen, an seinem Hofstaat. Im Andreas-Saal, und so wird es auch an diesem Montag sein, legt er dann den Amtseid ab. Er gelobt, „dem Volk treu zu dienen“, die Freiheits- und Menschenrechte, die Verfassung und die Souveränität Russlands zu schützen.