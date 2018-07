Vereidigung Erdogans umstrittene Verfassungsänderung ist durch

Nach Erdogans Aussage sind die Verfassungsänderungen nötig, um die Wirtschaft anzuschieben und die Sicherheit des Landes zu gewährleisten. Den hohen Zinsen und der Inflation im Land sagte er den Kampf an. Per Dekret setzte er noch vor seiner Vereidigung eine Klausel außer Kraft, in der die Formalien zur Ernennung und Amtszeit des Notenbankchefs geregelt sind. Was an ihre Stelle treten soll, blieb zunächst unklar. Bislang wird der Zentralbankchef per Kabinettsbeschluss für eine fünfjährige Amtszeit mandatiert, wobei eine Wiederernennung möglich ist.