Vereinigte Staaten: Kongresswahlen – Hillary Clinton mischt wieder mit

Vor allem im Staat New York, den sie einst als Senatorin vertrat, ist Clinton noch immer beliebt. Hier stellte sie sich in dieser Woche demonstrativ hinter den amtierenden Gouverneur Andrew Cuomo, der in einer internen Vorwahl von der liberalen Aktivistin und Schauspielerin Cynthia Nixon herausgefordert wird. Im linken Flügel der Partei hielt sich die Begeisterung aber auch in New York in Grenzen.