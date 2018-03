Vereinigte Staaten: Tausende US-Schüler demonstrieren gegen Waffengewalt

Die Aktion am Mittwoch war die erste von mehreren geplanten Großkundgebungen gegen Gewalt und Waffenlobby in den USA. Am 24. März soll beim „March for Our Lives“ für Sicherheit an Schulen demonstriert werden, die Organisatoren erwarten Hunderttausende dazu in Washington. Erneute Schulstreiks sind am 20. April angekündigt, den 19. Jahrestag des Schulmassakers in Columbine.