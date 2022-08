Vereinigte Staaten Wie Trumps Republikaner die Demokratie untergraben

Der Sender CNN berichtete am Samstag, seit dem Einsatz untersuche das FBI eine „nie dagewesene“ Anzahl an Drohungen gegen Mitarbeiter und Eigentum der Bundespolizei. Gemeinsam mit dem Heimatschutzministerium warne das FBI vor „gewaltsamen Bedrohungen“ gegen Bundespolizisten, Gerichte sowie Mitarbeiter und Einrichtungen der Bundesregierung. Am Donnerstag griff ein bewaffneter Mann das FBI-Büro in Cincinnati an, nach einer Verfolgungsjagd wurde er erschossen. Zum Motiv gab es zunächst keine Angaben. CNN berichtete aber, der Mann sei dem FBI im Zusammenhang mit dem Angriff auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und wegen Kontakten zu rechtsextremen Gruppen bekannt gewesen.