Vereinigtes Königreich: Britischer Militärchef: Risiko für militärischen Konflikt zwischen dem Westen und Russland real

Außerdem betonte er, nicht angekündigte Nato-Übungen im Schwarzen Meer stellten eine ernste Herausforderung für Russland dar. Großbritannien hatte jüngst bekanntgegeben, ein kleines Team von Militärangehörigen entsandt zu haben, das Polen an der Grenze „technische Hilfe“ leisten soll. Der russischen Nachrichtenagentur Interfax zufolge wurden zwei heimische Kampfflieger am Freitag beim Überflug neutraler Gewässer von britischen Maschinen begleitet. Interfax berief sich auf Angaben des Verteidigungsministerium in Moskau.