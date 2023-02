Vereinigtes Königreich: Zwei Trends sprechen für ein Great Britannia!

Die Londoner Hauspreise erreichten bereits vor dem Brexit-Referendum 2016 ihren Höhepunkt, weil die Regierung des damaligen Premierministers David Cameron steuerliche Maßnahmen ergriffen hatte, um den spekulativen Häuserkauf einzudämmen, also das Wetten auf immer weiter steigende Preise. Die städtischen Hauspreise in anderen Teilen Englands begannen also bereits vor dem Referendum, die Preise in London zu übertreffen – und der Brexit verstärkte diesen Trend: Das obere Ende des Londoner Immobilienmarktes wurde durch den Austritt aus der Europäischen Union hart getroffen, während die meisten anderen Märkte davon fast unberührt waren.